Раскрыты новые подробности смертельного ДТП с участием Собчак

ТАСС: Собчак не общалась с водителем автомобиля, который попал в ДТП, во время поездки

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак не общалась с водителем автомобиля, который попал в смертельное ДТП в Сочи, во время поездки в аэропорт. Новые подробности раскрыли в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

По данным агентства, незадолго до аварии журналистка разговаривала по Zoom с помощью мобильного телефона.

20 октября стало известно, что Собчак вылетала в Сочи на встречу с правоохранителями в УВД Сочи. В своем Telegram-канале телеведущая рассказала, что на допросе ей задавали те же вопросы, что и в Москве. При этом журналистка отметила, что московские следователи допрашивали ее почти три часа, хотя, по ее мнению, «обычно пассажиров в ДТП так не прессуют».

Смертельная авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.

Уточнялось, что после аварии Собчак сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях. Позднее журналистка, комментируя произошедшее, подчеркнула, что не подгоняла водителя, а с места ДТП уехала только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.