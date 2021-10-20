Ксения Собчак пришла на допрос в Сочи в кепке с нецензурной фразой

Ведущую Ксению Собчак запечатлели на допросе в кепке с фразой «Иди на ***»

Телеведущая Ксения Собчак пришла на допрос в Сочи в головном уборе с нецензурной фразой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политрук 2.0».

На размещенном в сети снимке 39-летнюю знаменитость запечатлели в кабинете следователей. Она одета в черный свитер с капюшоном, солнцезащитные очки и черную кепку с красной надписью: «Иди на *** (иди к черту)».

Ведущую вызвали к следователям после смертельного ДТП с участием автомобиля, пассажиркой которого она являлась. Собчак заявила, что на допросе ей задавали те же вопросы, что и в Москве. При этом она отметила, что столичные следователи допрашивали ее почти три часа, хотя, по мнению ведущей, «обычно пассажиров в ДТП так не прессуют».

Собчак улетела в Сочи утром в среду, 20 октября. Телеведущую ожидала встреча с правоохранителями.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчину отправили под домашний арест. Он признал свою вину.

