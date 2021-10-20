Стали известны подробности поездки Собчак в Сочи после смертельного ДТП

РЕН ТВ: Собчак явилась на беседу в УВД Сочи по делу об аварии раньше назначенного срока

Телеведущая Ксения Собчак, которая находилась на пассажирском сиденье автомобиля, попавшего в смертельную аварию, явилась на беседу в УВД Сочи раньше назначенного срока. Подробности поездки журналистки стали известны РЕН ТВ.

Отмечается, что телеведущая попросила правоохранителей провести следственные действия именно в среду, 20 октября, так как на следующий день она будет занята.

Ранее 20 октября сообщалось, что Собчак вылетела в Сочи на встречу с сотрудниками ГИБДД. Самолет с телеведущей приземлился примерно в 13:00 мск.

До этого стало известно, что журналистка сообщила Росгвардии о слежке за ней после смертельного ДТП. В своем Telegram-канале Собчак уточнила, что ей и ее семье поступают «прямые и очень жесткие угрозы».

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина свою вину признал. Его отправили под домашний арест.