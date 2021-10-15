Собчак пожаловалась Росгвардии на слежку за ней

Официальный представитель Росгвардии Грибакин: Собчак заявила о слежке за ней

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля, с участием которого произошла смертельная авария в Сочи, пожаловалась Росгвардии на слежку за ней. Об этом сообщает URA.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

«Госпожа Собчак обращалась с вопросом о том, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине», — сказал Грибакин. По его словам, телеведущей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством: если есть причины, то написать заявление.

В своем Telegram-канале журналистка уточнила, что обратилась в Росгвардию не только из-за слежки. Собчак заявила, что ей и ее семье поступают «прямые и очень жесткие угрозы».

Ранее сообщалось, что кортеж Собчак заметили у Главного управления Росгвардии в Москве. На опубликованных в сети кадрах видно, как с территории ведомства друг за другом выезжают несколько автомобилей журналистки.

До этого стало известно, что Собчак не прилетела на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, по вине которого случилось смертельное ДТП. В результате сверку показаний перенесли на следующую неделю.

В субботу, 9 октября, Mercedes, в котором находилась Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, за рулем которого был Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen.

Водителю Mercedes уже предъявили обвинение. В отношении Цоя возбудили дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его отправили под домашний арест. Свою вину мужчина признал.