Собчак пожаловалась на фейки после смертельного ДТП

Ксения Собчак пожаловалась на чрезмерное внимание к ее личности после аварии в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля, с участием которого произошло смертельное ДТП в Сочи, пожаловалась на фейки, связанные с аварией. В своем Telegram-канале она назвала недостоверной информацию о том, что в ее показаниях и показаниях водителя Mercedes Олега Цоя есть расхождения.

Собчак отметила, что проверить достоверность любой информации о ДТП с ее участием можно с помощью слитых в сеть материалов правоохранительных органов. «Благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах», — написала телеведущая. Она заявила, что лично сравнила свои показания с показаниями водителя и не нашла в них расхождений.

Журналистка также пожаловалась на чрезмерное внимание к ее личности после аварии. «Это полный бред, что люди все еще обсуждают меня, да еще и пытаются обвинить», — заключила Собчак.

На якобы имеющееся расхождение ранее обратило внимание издание KP.RU. По информации журналистов, Собчак после трехчасового допроса вручили повестку к сочинским следователям, и теперь телеведущей предстоит очная ставка с Цоем. При этом, по словам адвоката Андрея Алешкина, очную ставку устраивают лишь при наличии несостыковок в показаниях участников.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. На телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а уехала с места ДТП только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.

Водитель Mercedes Олег Цой признал себя виновным. Его отправили под домашний арест.

