Водитель машины Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи

Водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, Олег Цой признал вину в смертельном ДТП. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. В результате лобового столкновения автомобилей, по предварительным данным, погибли два человека. На момент написания заметки третий пассажир находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Собчак находилась в Mercedes и разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom в момент, когда произошло столкновение со вторым автомобилем. У телеведущей зафиксированы многочисленные травмы и шок от произошедшей аварии. «У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — заявила журналистка.

