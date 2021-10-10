Стали известны подробности смертельного ДТП с участием Ксении Собчак

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в Адлере, Сочи, где автомобиль Mercedes с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак столкнулся с автомобилем Volkswagen. О новых данных пишет «Интерфакс».

В результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, пассажиры Volkswagen. Всего в этой машине было трое человек. Третий пассажир сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Интерфакс» отмечает, что источник не располагает официальной информацией правоохранительных органов по поводу аварии.

Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии. Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать произошедшее.