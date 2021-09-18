Певец и композитор Кай Метов попал в аварию под Минском

Российский певец и композитор Кай Метов попал в аварию под Минском. Артиста доставили в больницу, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Певец рассказал агентству, что все живы и здоровы. «Нам была сразу оказана первая медицинская помощь», — сказал он.

Сообщается, что Метов должен был выступить 18 сентября на площади Ленина в Гродно на празднике под названием «Гродно 3D#Единство».

56-летний Кай Метов — заслуженный артист России. Пик его популярности пришелся на 1990-е годы. Он записал такие хиты, как «Мама! Я хочу быть пионером», «Битое стекло» и «Вспомни меня».