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Журналист рассказал о романе Пугачевой и Розенбаума

Журналист рассказал о романе артистов Пугачевой и Розенбаума в 80-е годы
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Журналист Денис Сорокин рассказал о романтических отношениях артистов Аллы Пугачевой и Александра Розенбаума. Своими мыслями он поделился в эфире шоу «Светская хроника», передает MK.RU.

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных», — сказал Сорокин.

Журналист напомнил, что тогда Пугачева была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Несмотря на это, певица часто ездила к Розенбауму в Ленинград, рассказал Сорокин.

По информации издания, Розенбаум подтвердил, что стал испытывать к Алле Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако тогда певец отказался отвечать на вопрос о романе между ними, сославшись на то, что настоящие мужчины подобные вопросы игнорируют.

Ранее домработница Людмила Дороднова, которая 30 лет работала у народной артистки Аллы Пугачевой, а затем у певца Филиппа Киркорова, раскрыла секреты личной жизни певицы. Женщина призналась, что на публике Пугачева играла в любовь с Киркоровым, а на деле была заинтересована Галкиным. По словам бывшей помощницы певицы, комику очень быстро удалось завоевать внимание Примадонны.

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