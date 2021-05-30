Стало известно о страданиях Киркорова из-за ухода Пугачевой к Галкину

Певец Филипп Киркоров «рвал на себе волосы» и угрожал самоубийством из-за ухода Аллы Пугачевой к пародисту Максиму Галкину. Об этом стало известно из передачи телеканала НТВ.

О состоянии Киркорова после разрыва с Пугачевой рассказали коллеги и бывшая домработница артистов. «Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал», — вспомнил режиссер Александр Левшин.

По его словам, Пугачева читала письма Киркорова, плакала и говорила: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки».

Певец Николай Басков отметил, что Киркоров «очень переживал» из-за расставания, но старался скрывать это и «держаться молодцом». «Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: "Филипп, уже все, все уже". Но он думал: вдруг вот они [Пугачева с Галкиным] расстанутся, и он будет все равно с ней», — сказала домработница Людмила Дороднова.

Ранее она рассказала, как начинался роман Пугачевой с Галкиным.