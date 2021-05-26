Отца Киркорова госпитализировали

В Москве госпитализировали народного артиста России и Болгарии Бедроса Киркорова, отца эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Уточняется, что госпитализация плановая. Причиной послужила хроническая сердечная недостаточность исполнителя.

В сентябре 2020 года также сообщалось о госпитализации Киркорова-старшего. Тогда артист самостоятельно приехал в московскую клинику на осмотр, где его поместили в отделение хирургических нарушений ритмов сердца. Он провел в больнице несколько дней.