Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Народного артиста России и Болгарии Бедроса Киркорова, отца эстрадного певца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнитель самостоятельно приехал в московскую клинику на осмотр, где его поместили отделение хирургических нарушений ритмов сердца. Уточняется, что он проведет в больнице несколько дней.

Ранее в ряде СМИ появились новости о том, что Киркорова госпитализировали. Сам певец в беседе с Mash опроверг эту информацию: «Какая больница? Я на даче. Вернулся из Сочи».

В августе Филипп Киркоров рассказал, что переболел коронавирусом. Он пояснил, что болезнь протекала бессимптомно.