Киркоров и Басков записали песню в поддержку Лукашенко

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Поп-певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеоклип на трек выложен на YouTube.

В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «Любимую не отдают».

Сам Лукашенко в композиции не упоминается. У видеоклипа отключена возможность комментирования, а также выставления лайков и дизлайков. В записи трека и клипа также приняли участие такие исполнители, как Диана Гурцкая, Анита Цой, певица Жанет, Денис Майданов и Александр Буйнов.

В 2018 году украинские депутаты предложили лишить государственных наград за антиукраинскую деятельность ряд артистов, в том числе Киркорова и Баскова.