Автор песни и клипа с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы в свой адрес

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Евгений Олейник, автор песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко, пожаловался на угрозы в свой адрес. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Автору песни стали поступать угрозы после публикации клипа «Любимую не отдают». «Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных Telegram-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней. За час "мирные и невероятные", как мы их тут, в Беларуси, зовем "змагары", написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе», — рассказал Олейник.

По словам автора, ему пришлось отключить возможность лайкать и комментировать ролик на YouTube. «У меня нет ресурсов модерировать свою ленту, удаляя то, что может расстроить артистов. Вот я и отключил», — уточнил Олейник.

Песню, как пояснил Олейник, исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу. «Мы предложили — все они, и белорусы и россияне — согласились», — заявил Олейник.

Клип на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко появился на YouTube 17 сентября. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В записи трека приняли участие такие исполнители, как Анита Цой, Денис Майданов, Филипп Киркоров, Александр Буйнов и Диана Гурцкая.