Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел «песню простаты»

Народный артист России Филипп Киркоров появился в очередном выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС, в котором высмеял передачу Елены Малышевой «Жить здорово!» и изобразил стоящий член. Отрывок опубликован в Telegram-канале блогера Anton S Live.
Певец также высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал музыканта Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал, чтобы Николай Басков исполнил роль ануса. В конце ролика Киркоров изобразил простату и спел песню, в которой призвал себя помассировать.
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