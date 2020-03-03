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Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

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Little Big
Little Big

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении». Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 3 марта.

«У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть», — заявил артист, пояснив, что рассчитывать на первое место могут любые страны, так как каждый конкурсант едет на мероприятие только за победой.

Киркоров призвал болеть «за наших». Он также рассказал, что помогает готовиться к фестивалю участникам из Молдавии и Эстонии.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. «Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил он.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I'm OK, Go Bananas и LollyBomb.

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