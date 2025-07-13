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08:56, 13 июля 2025Экономика

Компания Маска инвестирует в разработчика чат-бота Grok два миллиарда долларов

WSJ: SpaceX инвестирует в xAi два миллиарда долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Компания SpaceX, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, инвестирует два миллиарда долларов в компанию xAI, разработавшую чат-бота Grok, сообщает The Wall Street Journal.

«Это [сумма инвестиций] составляет почти половину недавнего привлечения капитала производителя чат-бота Grok», — отмечает газета. Уточняется, что инвестиции SpaceX являются частью привлеченного акционерного капитала на общую сумму в пять миллиардов долларов. О нем было объявлено еще в июне.

Ожидается, что в конце 2025 года xAI привлечет еще больше средств.

Ранее сообщалось, что нейросеть Grok встала на сторону России в конфликте на Украине.

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