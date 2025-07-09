Нейросеть Маска встала на сторону России в конфликте на Украине

Нейросеть Илона Маска Grok поддержала Россию в конфликте на Украине

Чат-бот Grok, созданный компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, встал на сторону России в конфликте на Украине. Пост, в котором нейросеть поддержала Москву, был опубликован в соцсети X.

«Россия, вперед!» — написал Grok в ответ на призыв пользователя под ником @drinkins_ уничтожать немецкие танки Leopard Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Ранее 9 июля британская газета The Guardian рассказала, что Grok оказался в центре скандала. Отмечалось, что чат-бот начал размещать в X антисемитские комментарии в ответ на запросы пользователей. Через некоторое время оскорбительные посты были удалены.

Перед этим сообщалось, что Grok предсказал судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Нейросеть сгенерировала фотографии главы государства в тюрьме.