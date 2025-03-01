Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

Созданная Маском нейросеть Grok сгенерировала фотографии Зеленского в тюрьме

В день приезда украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, созданную компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, попросили «сгенерировать картинки будущего Зеленского». Предсказанная нейросетью судьба политика попала на видео.

Отмечается, что после соответствующего запроса выводились изображения с Зеленским в оранжевой робе заключенного. На картинках украинский президент находился в зале суда, а затем — в тюрьме.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Зеленского нужно посадить в тюрьму. Он написал, что глава Украины — «самый большой нищий в мире» и «военный преступник».