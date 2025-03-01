В США призвали посадить Зеленского в тюрьму

Журналист Хинкл: Военного преступника Зеленского нужно посадить в тюрьму

Президента Украины Владимира Зеленского нужно посадить в тюрьму за военные преступления. С таким призывом на своей странице в социальной сети Х выступил американский журналист Джексон Хинкл.

«Зеленский — самый большой нищий в мире. Зеленский — военный преступник! Посадите Зеленского в тюрьму», — высказался он.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа после неудавшихся переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к импичменту Зеленского после «публичного унижения» в Белом доме. «События последних часов стали финальным актом краха режима», — подчеркнул он.