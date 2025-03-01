В Раде призвали к импичменту Зеленского после «публичного унижения» в Белом доме

Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского после встречи с Трампом

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал провал президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. В своем Telegram-канале он потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте лидера государства.

«События последних часов — публичное унижение Зеленского в Белом доме, признание Трампом его дипломатического банкротства и потеря Украиной безусловной поддержки США — стали финальным актом краха режима», — подчеркнул депутат.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа после неудавшихся переговоров с Трампом.