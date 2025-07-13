В Европе ответил на планы Трампа ввести пошлины против Евросоюза. Ему пригрозили Макрон и фон дер Ляйен

Макрон: Европа ускорит разработку контрмер в ответ на 30-процентные пошлины США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европейском союзе (ЕС) ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины. Об этом он написал в социальной сети X.

В Еврокомиссии пригрозили контрмерами

Макрон подчеркнул, что Еврокомиссии необходимо продемонстрировать готовность ЕС защищать свои интересы. Он заявил, что это предполагает ускорение разработки действенных мер противодействия, если соглашение не будет достигнуто к 1 августа.

Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа Эммануэль Макрон президент Франции

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС принять ответные меры в случае, если США введут 30-процентные пошлины на европейские товары с 1 августа текущего года. «Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости», — пригрозила она.

Трамп объявил о введении пошлин в отношении ЕС с 1 августа

Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики. Американский лидер добавил, что аналогичные меры примут в отношении Мексики. По его словам, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам. С августа Вашингтон также введет 35-процентные пошлины на товары из Канады.

Если другим странам будет можно использовать против нас пошлины, а нам нельзя будет быстро и ловко отвечать на них тарифами, у нашей страны не будет даже малого шанса на экономическое выживание Дональд Трамп президент США

В начале июля министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз допустила вариант частичного снятия импортных пошлин на некоторые товары. Среди них — продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, стоимость которых в последнее время выросла.

Отсутствие пошлин против России объяснили

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Трамп не ввел пошлины на товары из России, поскольку торговля двух стран сошла на нет. Он отметил, что отсутствие мер является «хорошим напоминанием» для тех, кто призывает ввести больше ограничений против России. «Не так уж много осталось для санкций», — заключил он.

Впервые Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств тарифы достигли 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позже американский лидер взял 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран — на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.