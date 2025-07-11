Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 11 июля 2025Экономика

Трамп определился с пошлинами для Канады

Трамп: С августа Вашингтон вводит пошлины на товары из Канады в 35 процентов
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Brian Snyder / Reuters

С августа Вашингтон вводит 35-процентные пошлины на товары из Канады. Об этом на странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Определившийся с размером тарифов американский лидер подчеркнул, что производители из соседней страны могут перенести мощности в США и тогда пошлин не будет.

«Если по какой-то причине вы решите в ответ тоже поднять пошлины, то тогда, на какой бы показатель вы ни решили поднять их, мы добавим это к пошлине в 35 процентов, которую взимаем», — пообещал он.

Впервые Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

Министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз допустила вариант частичного снятия импортных пошлин на некоторые товары. В их числе — продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Мужчина шесть дней скитался по горам без телефона и еды в попытке забыть бывшую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости