Трамп определился с пошлинами для Канады

Трамп: С августа Вашингтон вводит пошлины на товары из Канады в 35 процентов

С августа Вашингтон вводит 35-процентные пошлины на товары из Канады. Об этом на странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Определившийся с размером тарифов американский лидер подчеркнул, что производители из соседней страны могут перенести мощности в США и тогда пошлин не будет.

«Если по какой-то причине вы решите в ответ тоже поднять пошлины, то тогда, на какой бы показатель вы ни решили поднять их, мы добавим это к пошлине в 35 процентов, которую взимаем», — пообещал он.

Впервые Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

Министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз допустила вариант частичного снятия импортных пошлин на некоторые товары. В их числе — продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.