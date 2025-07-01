Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:32, 1 июля 2025Экономика

В США задумались о частичном снятии пошлины на некоторые товары

WSJ: Вашингтон может снять пошлины на сложно выращиваемые в США продукты
Вячеслав Агапов

Фото: Pilar Olivares / Reuters

В США задумались о частичном снятии импортных пошлины на некоторые товары. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз, ее слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя властей, Вашингтон может снять пошлины на продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

На днях Трамп пообещал, что если Япония не сможет договориться с США, то Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины на ее автомобили. Он возмутился, что Япония не желает покупать американские машины или много нефти и «много других вещей», чтобы сократить торговый дефицит.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

    Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

    Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

    Названы лучше виды спорта для женщин

    Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

    Назван лучший город России для курортных романов

    Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

    Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

    17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости