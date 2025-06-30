Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 30 июня 2025Экономика

Трамп иронично раскритиковал Японию и вновь пригрозил пошлинами

Трамп: «Господин Япония» ведет несправедливую торговлю с США
Кирилл Луцюк

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Если Япония не сможет договориться с США, то Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины на ее автомобили. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало Bloomberg.

Он возмутился, что Япония не желает покупать американские автомобили, в то время как Соединенные Штаты ввозят миллионы машин из этой азиатской страны. Такой расклад, по мнению Трампа, несправедлив. Он заявил, что «господин Япония» могла бы купить у США много нефти и «много других вещей», чтобы сократить торговый дефицит.

В свою очередь, министр экономической и фискальной политики Японии Ресей Акадзава, который в настоящее время является ее главным торговым переговорщиком, заявил, что переговоры между Японией и США находятся на критической стадии. До этого он не раз говорил о неприемлемости американских пошлин на импортные автомобили и напоминал, что его страна внесла огромный вклад в экономику США. Речь идет об инвестициях на более чем 60 миллиардов долларов и создание 2,3 миллиона рабочих мест. Что касается 25-процентных пошлин, что Акадзава оценил их как «огромный удар».

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Как получить визу в Японию в 2025 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2025 году?Правила въезда для россиян
13 января 2025

Ранее Акадзава заявил, что Япония не может принять 25-процентные пошлины США на ее автомобили. Он также призвал не забывать, что японские автопроизводители уже выпускают в США около 3,3 миллиона автомобилей в год.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

    Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости