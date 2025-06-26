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09:47, 26 июня 2025Экономика

Япония отвергла одно из требований Трампа

Bloomberg: В Японии назвали неприемлемыми 25-процентные пошлины Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония не может принять 25-процентные пошлины США на ее автомобили. Об этом заявил министр экономической и фискальной политики Японии Ресей Акадзава, который в настоящее время выполняет обязанности ее главного торгового переговорщика. Его процитировало агентство Bloomberg.

Он напомнил, что японские автопроизводители выпускают в США около 3,3 миллиона автомобилей в год, что намного больше, чем те 1,37 миллиона, которые они туда поставляют. Кроме того, компании этой азиатской страны инвестировали больше 60 миллиардов долларов в американскую экономику и создали там 2,3 миллиона рабочих мест. Поэтому, как пояснил Акадзава, его государство не может принять 25-процентные пошлины США на автомобили.

По словам министра, из 3,3 миллиона автомобилей, произведенных в США, около 300 тысяч отправляются в другие страны, что способствует формированию положительного сальдо торгового баланса США.

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В связи с этим издание напомнило, что автомобильные пошлины стали камнем преткновения в двусторонних переговорах между Токио и Вашингтоном. В течение двух месяцев прошло уже шесть раундов переговоров, однако обе стороны до сих пор не пришли к соглашению. Между тем американские тарифы уже бьют по японской экономике. Экспорт в США падает и растут риски вхождения в техническую рецессию.

По информации издания Financial Times, такие крупнейшие японские компании, как Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять из-за пошлин США до 27,6 миллиарда долларов.

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