Потери японских компаний от пошлин США оценили

FT: Крупнейшие компании Японии могут потерять из-за пошлин США до $27,6 млрд

Крупнейшие компании Японии, среди которых Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять из-за пошлин США до 27,6 миллиарда долларов. Потери бизнеса оценили в Financial Times (FT).

Представители компаний отмечают, что тарифы, инициированные американским президентом Дональдом Трампом, могут сократить годовую прибыль на десятки миллиардов долларов. В случае рецессии в США последствия могут быть еще серьезнее. По предварительным оценкам, общий ущерб может составить 4 триллиона иен (27,6 млрд долларов), но он может вырасти, так как часть компаний еще не представили свои оценки, а часть — отказываются предоставлять оценки, ссылаясь на «крайнюю неопределенность».

Самой уязвимой при этом называют автомобильную промышленность страны — японские компании облагаются 25-процентными пошлинами. В 2023 году Япония поставила в США 1,5 миллиона автомобилей на сумму более 40 миллиардов долларов, а производители машин поставляют в США много транспортных средств и запчастей из Мексики и Канады, которые также пострадали от тарифов.

«Влияние тарифной политики огромно», — сказал Тосихиро Мибе, исполнительный директор Honda. Компания прогнозирует дополнительные расходы в размере 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов) и сократила свои инвестиционные планы до 2030 года на 3 триллиона иен (20 миллиардов долларов) до 7 триллионов иен.

Общая сумма в 27,6 миллиарда долларов была рассчитана путем сложения показателей влияния тарифов, предоставленных 100 крупнейшими компаниями страны по рыночной капитализации, автомобильными компаниями и другими компаниями.

По итогам апреля 2025 года таможенные сборы в бюджет США увеличились на 91 процент в сравнении с прошлым месяцем и превысили отметку в 15,63 миллиарда долларов. Резкое наращивание таможенных поступлений в бюджет США произошло после вступления в силу повышенных импортных пошлин, которые были утверждены президентом страны Дональдом Трампом. В марте суммарные объемы тарифных сборов в госказну составили 8,17 миллиарда долларов. За второй месяц весны показатель увеличился почти вдвое, или на 7,46 миллиарда.