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08:07, 13 мая 2025Экономика

Подсчитана выгода США от пошлин Трампа

Минфин США: Таможенные сборы в федеральный бюджет выросли на 91 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

По итогам апреля 2025 года таможенные сборы в бюджет США увеличились на 91 процент в сравнении с мартовским показатель и превысили отметку в 15,63 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов (Минфина).

Резкое наращивание таможенных поступлений в бюджет США произошло после вступления в силу повышенных импортных пошлин, которые были утверждены президентом страны Дональдом Трампом. В марте суммарные объемы тарифных сборов в госказну составили 8,17 миллиарда долларов. Таким образом, за второй месяц весны показатель увеличился почти вдвое, или на 7,46 миллиарда.

В целом с начала нынешнего финансового года, который стартовал в США 1 октября 2024-го, таможенные сборы в федеральный бюджет достигли уровня в 59,2 миллиарда долларов. Это почти на 15 миллиардов больше объемов средств, собранных за аналогичный период предыдущего фингода.

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Трамп подписал указ о введении повышенных пошлин на ввоз продукции из 185 стран в начале апреля 2025 года. Базовая ставка составила 10 процентов от таможенной стоимости, однако для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, тарифы оказались в несколько раз выше. Вскоре после этого Трамп решил взять 90-дневную паузу и снизить базовую планку для товаров из 75 стран.

В первой половине мая в Белом доме также объявили о тарифных договоренностях с Китаем. С 14 мая по середину августа тарифы США на ввоз продукции из КНР снизятся с 145 до 30 процентов, а пошлины Китая на американские товары — с 125 до 10 процентов. Глава американского Минфина Скотт Бессент объяснил резкое ослабление взаимных пошлин намерением стран сбалансировать двустороннюю торговлю.

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