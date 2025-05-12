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12:15, 12 мая 2025Экономика

Глава Минфина США объяснил тарифные договоренности с Китаем

Бессент: США и Китай хотят сохранить двустороннюю торговлю
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ни Вашингтон, ни Пекин не заинтересованы в разрыве экономических отношений, в связи с чем стороны стремятся сохранить и сбалансировать двустороннюю торговлю. Соответствующие заявления главы Минфина США Скотта Бессента приводит ТАСС.

По его словам, нынешний размер пошлин, достигнутый в апреле, равносилен эмбарго, что не устраивает ни США, ни Китай. «Мы хотим вести торговлю, сделать ее более сбалансированной», — сказал американский министр, уточнив, что уже создан «механизм, позволяющий избежать повторения досадной эскалации». «Ожидаем, что в результате переговоров удастся заключить торговые сделки, которые сбалансируют крупнейший дефицит США в торговле с другой страной», — добавил Бессент.

Его объяснения прозвучали на фоне заключенных в Женеве договоренностей о взаимном снижении тарифов на 90 дней, согласно которым с нынешних 145 и 125 процентов соответственно США и Китай опустят их до 30 и 10 процентов.

Ранее, после того как США и Китай довели взаимные пошлины на импорт до трехзначных уровней, глава США Дональд Трамп, которого припугнули пустыми полками из-за заградительных тарифов, стал высказываться о том, что достижение сделки с КНР возможно. Пекин, в свою очередь, начал выводить из-под действия мер в рамках торговой войны некоторые ценные для себя товары, закупаемые в США.

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