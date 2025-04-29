Китай вывел еще один американский товар из-под действия заградительных пошлин

Reuters: Китай отменил пошлины в 125 % на импорт этана из США

Китай отменил введенные в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа пошлины в 125 процентов на импорт еще одного товара из США. Об этом пишет Reuters, по данным источников которого речь идет об используемом для нефтехимического производства этане — побочном продукте добычи сланцевого газа.

Собеседники агентства отметили, что эта мера снизит давление на китайские компании, использующие этот продукт, и уточнили, что публично об отмене пошлины не объявляется. По данным журналистов, Пекин закупает почти половину экспорта американского этана, который достиг в 2024 году рекордных 492 тысяч баррелей в день.

После того как США и Китай довели взаимные пошлины на импорт до 145 и 125 процентов соответственно, Трамп, которого припугнули пустыми полками из-за заградительных тарифов, стал высказываться о том, что достижение сделки с КНР возможно. Сам же Китай неожиданно вывел из-под действия мер в рамках торговой войны восемь видов интегральных микросхем, закупаемых в США.

Накануне о том, что власти Китая задумались о приостановке действие 125-процентной пошлины на некоторые виды американского импорта, в числе которого называли не только промышленные химикаты, но и медицинское оборудование, узнало агентство Bloomberg.