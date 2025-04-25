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16:57, 25 апреля 2025Экономика

Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китай без официального объявления отменил пошлины на некоторые товары, импортируемые из США. Как сообщает CNN, речь идет об отдельных видах полупроводников.

Телеканал ссылается на менеджера агентства по импорту Zhengnenliang Supply Chain Чэнь Шаолин. В разговоре она подтвердила, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем были снижены до нуля. При этом никакого официального сообщения от властей КНР по этому поводу не было. Китайский МИД и таможня в ответе на запрос телеканала указали, что не располагают информацией об отмене повышенных пошлин на полупроводники.

По данным Reuters и Bloomberg, китайские власти только готовят список импортных товаров, которые освободят от пошлин. В настоящее время они просят местные компании определить какую именно американскую продукцию освободят от сборов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — говорил он.

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