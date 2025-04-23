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02:53, 23 апреля 2025Экономика

Трамп анонсировал снижение пошлин в отношении Китая

Трамп заявил о снижении таможенных пошлин США в отношении товаров из Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил о снижении таможенных пошлин США в отношении китайских товаров и подчеркнул, что эта информация является достоверной.

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«Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — анонсировал глава государства на брифинге Белом доме.

Американский лидер добавил, что у него сложились прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. В связи с этим он выразил надежду на достижение соглашения с Пекином.

Ранее глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао предупредил, что пошлины, введенные Трампом, могут стать причиной гуманитарного кризиса. По его словам, огромный ущерб получат развивающиеся страны.

9 апреля Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил такое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам.

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