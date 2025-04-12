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08:22, 12 апреля 2025Мир

Трампа предупредили о последствиях введенных им пошлин

В Китае предупредили о гуманитарном кризисе из-за пошлин Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины способны привести к гуманитарному кризису. Об этом заявил глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао, передает РИА Новости.

«"Взаимные" пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам, особенно наименее развитым государствам, и могут даже спровоцировать гуманитарный кризис», — сказал министр в ходе разговора с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.

Прежде США пригрозили Китаю из-за ответных пошлин. «Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США. Если Китай продолжит отвечать, это нехорошо для Китая», — сказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

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