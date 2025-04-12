Белый дом пригрозил Китаю из-за ответных пошлин

Белый дом предупредил Китай о последствиях торговой эскалации

США предупреждают Китай, что ответные пошлины Пекина на американские товары кончатся «нехорошо». Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«США сильнейшая, лучшая экономика в мире. Президент [США Дональд Трамп] хочет сделать то, что правильно для американского народа. Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США. Если Китай продолжит отвечать, это нехорошо для Китая», — пригрозила она.

Левитт подчеркнула, что после введения пошлин Трампу позвонили представители более 75 государств, включая Израиль, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Италию. «Они нуждаются в США», — заключила она.

Ранее Левитт оценила первые результаты начатой Трампом мировой торговой войны. Представитель администрации подчеркнула, что американский лидер хочет видеть справедливую торговую практику в отношении США по всему миру.