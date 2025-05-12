Bloomberg: США и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на 90 дней

США и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на 90 дней. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно опубликованному в Женеве совместному заявлению двух стран, США и КНР решили ослабить торговую напряженность и дать экономикам еще время на урегулирование разногласий. Стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений, подчеркивают участники встречи.

Совокупные пошлины США в размере 145 процентов на большую часть китайского импорта будут снижены до 30 процентов, включая ставку, привязанную к фентанилу. В свою очередь, тарифы Китая в размере 125 процентов на американские товары снизятся до 10 процентов.

Ранее страны сообщили о «существенном прогрессе» в переговорах, что поддержало рынки и помогло китайским акциям отыграть потери после того, как президент Дональд Трамп объявил о тарифах 2 апреля в «День освобождения Америки». По мнению торгового представителя США Джеймисона Грира, Вашингтон хочет наладить более сбалансированную торговлю с КНР.

В результате объявленной тарифной войны в США возник рекордный торговый дефицит. Многие компании, напуганные предстоящими пошлинами, бросились закупать импортную продукцию, из-за чего дефицит торговли товарами и услугами вырос на 14 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, до 140,5 миллиарда долларов. В первую очередь импорт вырос за счет того, что произошел всплеск ввоза фармацевтических препаратов. Кроме того, подскочили поставки капитального оборудования и автотранспорта.