США столкнулись с рекордным торговым дефицитом

Bloomberg: В США дефицит торговли превысил 140 миллиардов долларов

Политика президента США Дональда Трампа обернулась рекордным торговым дефицитом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как оказалось, многие компании, напуганные предстоящими тарифами, бросились закупать импортную продукцию, из-за чего дефицит торговли товарами и услугами вырос на 14 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, до 140,5 миллиарда долларов.

В первую очередь импорт вырос за счет того, что произошел всплеск ввоза фармацевтических препаратов. Кроме того, подскочили поставки капитального оборудования и автотранспорта.

Между тем резкое увеличение торгового дефицита в I квартале привело к сокращению экономики впервые с 2022 года. Валовой внутренний продукт снизился на 0,3 процента, а чистый экспорт — почти на пять процентных пунктов. В свою очередь, импорт подорожал на 4,4 процента.

Ранее сообщалось, что под удар тарифов США попали почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро.