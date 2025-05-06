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16:38, 6 мая 2025Экономика

США столкнулись с рекордным торговым дефицитом

Bloomberg: В США дефицит торговли превысил 140 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа обернулась рекордным торговым дефицитом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как оказалось, многие компании, напуганные предстоящими тарифами, бросились закупать импортную продукцию, из-за чего дефицит торговли товарами и услугами вырос на 14 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, до 140,5 миллиарда долларов.

В первую очередь импорт вырос за счет того, что произошел всплеск ввоза фармацевтических препаратов. Кроме того, подскочили поставки капитального оборудования и автотранспорта.

Между тем резкое увеличение торгового дефицита в I квартале привело к сокращению экономики впервые с 2022 года. Валовой внутренний продукт снизился на 0,3 процента, а чистый экспорт — почти на пять процентных пунктов. В свою очередь, импорт подорожал на 4,4 процента.

Ранее сообщалось, что под удар тарифов США попали почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро.

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