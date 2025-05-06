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13:02, 6 мая 2025Экономика

В Евросоюзе оценили масштабы американских пошлин

Еврокомиссар Шефчович: США обложили пошлинами 70 процентов европейского экспорта
Кирилл Луцюк

Фото: Nacho Doce / Reuters

Под действие американских тарифов попали почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. Его процитировало ТАСС.

Он подчеркнул, что это произошло несмотря на то, что Вашингтон временно снизил универсальные пошлины против Европейского союза с 20 до 10 процентов. Тем не менее 10-25-процентные тарифы все равно покрывают значительную часть товаров, поступающих из ЕС.

Шефчович также напомнил, что Белый дом собирается расширить пошлины. С этой целью он запустил сразу шесть антидемпинговых расследований, которые коснутся фармацевтики, полупроводников и редкоземельных минералов. Если по их итогу будут введены тарифы, то под их действие попадет 97 процентов европейского экспорта.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что союзники «ободрали» Соединенные Штаты, пользуясь их защитой и финансами. В подтверждение своих слов он привел торговый дисбаланс с Европейским союзом, который ежегодно обходится США в 300 миллиардов долларов.

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