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16:43, 25 апреля 2025Мир

Трамп обвинил союзников в «обдирании» США

Трамп рассказал о несправедливых отношениях США с союзниками
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил союзников Вашингтона в несправедливом отношении к Америке, подчеркнув, что они «ободрали» страну, пользуясь ее защитой и финансами. Об этом заявил американский лидер в интервью журналу Time.

«Нас обдирают все в мире, другие страны, другие люди, другие армии обдирают нас. Мы защищаем страны бесплатно или за очень минимальные деньги, такого не должно было случиться», — рассказал он.

При этом Трамп сослался на торговый дисбаланс с Европейским союзом (ЕС), который, по его словам, ежегодно обходится США в 300 миллиардов долларов.

Ранее политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что президент Трамп пытается раздробить ЕС с помощью введения импортных пошлин.

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