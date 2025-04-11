Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 11 апреля 2025Экономика

Китай довел импортные пошлины против США до 125 процентов

Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

Власти Китая в третий раз подряд зеркально ответили на антикитайские меры администрации президента США Дональда Трампа и довели импортные пошлины на американские товары до 125 процентов. Об этом со ссылкой на объявление комитета по тарифам Госсовета КНР сообщает ТАСС.

Решение вступает в силу с субботы, 12 апреля. В заявлении отмечается, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла. Пекин считает их абсолютно односторонними действиями по запугиванию и принуждению.

При этом в Китае отметили, что при нынешнем уровне тарифов рыночный экспорт товаров из США в любом случае невозможен, так что если Белый дом захочет дополнительно поднять пошлины, то Пекину ничего не стоит ответить тем же.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Нарышкин рассказал о продолжении диалога с США

    Цены на золото взлетели до исторического максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше