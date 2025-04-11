Китай довел импортные пошлины против США до 125 процентов

Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов

Власти Китая в третий раз подряд зеркально ответили на антикитайские меры администрации президента США Дональда Трампа и довели импортные пошлины на американские товары до 125 процентов. Об этом со ссылкой на объявление комитета по тарифам Госсовета КНР сообщает ТАСС.

Решение вступает в силу с субботы, 12 апреля. В заявлении отмечается, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла. Пекин считает их абсолютно односторонними действиями по запугиванию и принуждению.

При этом в Китае отметили, что при нынешнем уровне тарифов рыночный экспорт товаров из США в любом случае невозможен, так что если Белый дом захочет дополнительно поднять пошлины, то Пекину ничего не стоит ответить тем же.