Евросоюз и Китай решили установить минимальные цены на электрокары вместо пошлин

Reuters: ЕС и КНР решили ввести минимальные цены на электрокары вместо пошлин

Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По информации агентства, комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович недавно говорил с министром торговли КНР Ван Вэньтао, и обе стороны согласились рассмотреть возможность установления минимальных цен.

Ранее сообщалось, что ответные пошлины ЕС затронут широкий перечень позиций, в том числе миндаль и яхты. Отмечается, что введение 25-процентных пошлин будет проходить в несколько этапов. Первые изменения вступят в силу 15 апреля, большая часть — с 15 мая, а оставшиеся — с 1 декабря.