Появились подробности ответных пошлин ЕС на товары из США

The Guardian: Ответные пошлины ЕС затронут миндаль и яхты

Ответные пошлины Европейского союза (ЕС) на товары из США затронут широкий перечень позиций, в том числе миндаль и яхты. Подробности раскрыло издание The Guardian.

Отмечается, что введение 25-процентных пошлин будет проходить в несколько этапов. Первые изменения вступят в силу 15 апреля, большая часть — с 15 мая, а оставшиеся — с 1 декабря.

Всего пошлины будут введены на товары общей суммой 21 миллиард евро. В первую очередь они затронут сельхозпродукцию и товары из штатов, поддерживающих Республиканскую партию.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски.

13 марта президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тариф в размере 200 процентов на алкоголь, поставляемый из Европы. Это стало ответом на объявление ЕС о ввозной пошлине в размере 50 процентов на американский виски.