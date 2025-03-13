Трамп придумал ответ «злобным пошлинам» Европы на виски

Трамп: Если ЕС не отменит «злобные пошлины на виски», США введет свои в 200 %

В случае если ЕС не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски», США могут обложить алкоголь, поставляемый из входящих в сообщество государств тарифом в 200 процентов, что «будет отлично для производства вина и шампанского в США». Об этом Дональд Трамп написал в четверг в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, заградительные пошлины об ответном введении которых он думает, распространятся «на все вина, шампанское и содержащую алкоголь продукцию из Франции и других стран ЕС».

Трамп, неоднократно критиковавший ЕС за его отношение к сотрудничеству США и заявлявший, в частности, что европейцам следует «восполнить свой огромный дефицит» за счет крупномасштабных закупок американских энергоресурсов, в этот раз обвинил заокеанских партнеров в «одном из самых враждебных и недобросовестных в мире» подходе к введению пошлин.

Решение главы США о тарифах на сталь и алюминий, действие которого коснется в том числе европейцев, вступило в силу 12 марта. И, если британские власти пока лишь заявили о разочаровании таким шагом, то в Еврокомиссии дали ход ответным торговым мерам. По данным СМИ, они могут коснуться импорта американских товаров, список которых составлен на 99 страницах и включает в том числе куриные крылышки, мотоциклы, женское нижнее белье, снегоуборочные машины и, как выяснилось крепкий алкоголь.

Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. По словам главы Минфина страны Скотта Бессента, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.

