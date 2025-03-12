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12:54, 12 марта 2025Экономика

Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

Politico: ЕК в ответ на тарифы Трампа подготовила список товаров на 99 страницах
Дмитрий Воронин

Фото: Brian Chan / Unsplash

Список американских товаров, в отношении которых планируется ввести ответные тарифы, подготовлен Еврокомиссией (ЕК) на 99 страницах и состоит преимущественно из продовольствия и алкогольных напитков. Об этом пишет Politico.

В публикации отмечается, что в перечень, в частности, попали американские куриные крылышки, мотоциклы, женское нижнее белье, а также жвачка, электронные сигареты, верхняя одежда, палатки, снегоуборочные машины и другая техника.

Решение Дональда Трампа о тарифах на сталь и алюминий, коснувшееся в том числе европейских производителей, вступило в силу 12 марта. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович назвал его необоснованной заградительной мерой.

В ЕК также заявили, что ответные торговые меры могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро, что «соответствует экономическому масштабу тарифов США». При этом в Брюсселе указали, что Евросоюз по-прежнему готов работать с администрацией Трампа, чтобы найти решение путем переговоров.

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