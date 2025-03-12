Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 12 марта 2025Экономика

Европа нанесет ответный торговый удар США

Еврокомиссар Шефчович: ЕС возобновит с 1 апреля контрмеры против товаров из США
Анатолий Акулов (редактор)
Марош Шефчович

Марош Шефчович. Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) введут с 1 апреля 2025 года контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, его слова приводит ТАСС.

Введение властями США тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС он назвал необоснованной заградительной мерой. Своей агрессивной торгово-экономической политикой переизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не оставил иного выбора руководству ЕС, кроме как ввести ответные пошлины на американские товары, пояснил Шефчович. «Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», — резюмировал еврокомиссар.

Материалы по теме:
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
8 мая 2024
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024

Кроме того, добавил он, власти Евросоюза подготовят к середине апреля новый пакет контрмер в отношении американских товаров. О каких именно категориях продукции из США идет речь, Шефчович раскрывать не стал, но отметил, что ужесточения торговых отношений ЕС и Соединенных Штатов можно будет избежать при помощи переговоров. «Мы готовы к этому», — заключил еврокомиссар.

Трамп пообещал ввести тарифы на сталь и алюминий из европейских стран 10 февраля 2025 года. Ставки на импорт этой продукции составили 25 процентов от таможенной стоимости. Решение вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ответные торговые меры ЕС против США могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро. Подобный шаг власти региона назвали соразмерным ущербу от пошлин Соединенных Штатов на поставки европейской стали и алюминия. При этом в ЕС подчеркнули, что готовы на конструктивный диалог с Белым домом по данной теме.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Основанную бывшем генсеком НАТО организацию признали нежелательной в России

    Еще один российский военблогер заявил об освобождении Суджи

    Додика постановили арестовать

    В российском регионе кассир изнасиловал девочку в гостях у подруги

    Европа нанесет ответный торговый удар США

    Российский суд приговорил к 10 годам гражданина Украины за шпионаж

    Женщинам назвали несложные правила для избавления от вросших волос

    Российские военные ударили по отступающим боевикам ВСУ под Суджей

    Россиянина приговорили к 12 годам колонии за расправу над мужчиной на стадионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше