Европа нанесет ответный торговый удар США

Еврокомиссар Шефчович: ЕС возобновит с 1 апреля контрмеры против товаров из США

Власти Евросоюза (ЕС) введут с 1 апреля 2025 года контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, его слова приводит ТАСС.

Введение властями США тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС он назвал необоснованной заградительной мерой. Своей агрессивной торгово-экономической политикой переизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не оставил иного выбора руководству ЕС, кроме как ввести ответные пошлины на американские товары, пояснил Шефчович. «Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», — резюмировал еврокомиссар.

Кроме того, добавил он, власти Евросоюза подготовят к середине апреля новый пакет контрмер в отношении американских товаров. О каких именно категориях продукции из США идет речь, Шефчович раскрывать не стал, но отметил, что ужесточения торговых отношений ЕС и Соединенных Штатов можно будет избежать при помощи переговоров. «Мы готовы к этому», — заключил еврокомиссар.

Трамп пообещал ввести тарифы на сталь и алюминий из европейских стран 10 февраля 2025 года. Ставки на импорт этой продукции составили 25 процентов от таможенной стоимости. Решение вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ответные торговые меры ЕС против США могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро. Подобный шаг власти региона назвали соразмерным ущербу от пошлин Соединенных Штатов на поставки европейской стали и алюминия. При этом в ЕС подчеркнули, что готовы на конструктивный диалог с Белым домом по данной теме.