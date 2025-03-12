Брюссель заявил об ответных мерах против американского импорта

ЕК: Ответные тарифные меры могут коснуться товаров из США на €26 млрд

В ответ на увеличение с 10 до 25 процентов тарифов США на импорт стали и алюминия в Брюсселе анонсировали быстрые и соразмерные ответные меры, призванные защитить европейские интересы. Об этом говорится в опубликованном ЕК заявлении.

В нем, в частности, отмечается, что в ответ на шаги США, затрагивающие экспорт ЕС на сумму около 18 миллиардов евро, с 12 марта запускается процесс введения пакета новых контрмер, эффект от которых должен соответствовать возросшей стоимости торговли, затронутой новыми американскими тарифами.

Европейцы также намерены с 1 апреля автоматически восстановить действие «мер по ребалансировке 2018 и 2020 годов», действие которых было приостановлено до 31 марта. Теперь они «впервые будут реализованы в полном объеме», говорится в заявлении. Там отмечается, что тарифы начнут применяться к товарам, «начиная от лодок и заканчивая бурбоном и мотоциклами», а в целом ответные меры ЕС «могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США».

В конце февраля о пошлинах в отношении европейских товаров заявил Дональд Трамп. «В целом это будет 25 процентов, и это затронет автомобили и все остальное», — поделился тогда президент США. Американцев на фоне этого предупредили, что сильнее прочих ситуация с пошлинами может отразиться на стоимости шампанского и сыров, которые могут резко подорожать в стране на фоне сокращения поставок из Европы.