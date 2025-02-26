Трамп анонсировал введение пошлин на товары из ЕС

Трамп: США введут пошлины 25% на все товары из ЕС

Соединенные штаты введут пошлины в размере 25 процентов не только на автомобили из Европейского союза (ЕС), но и на все товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25 процентов, и это затронет автомобили и все остальное», — заявил президент США.

Трамп отметил, что ЕС был создан с целью «обмануть США» и справился с поставленной задачей. Кроме того, страны-члены объединения оказывают давление на Вашингтон и не принимают американские автомобили.

Ранее в феврале стало известно, что власти Японии обратились к Вашингтону с просьбой освободить стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел Трамп.