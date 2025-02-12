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07:38, 12 февраля 2025Экономика

Один из азиатских союзников США попросил отменить пошлины

Kyodo: Япония попросила США освободить ее продукцию от 25-процентных пошлин
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Японии обратились к Вашингтону с просьбой освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил министр торговли Японии Едзи Муто. Его процитировало агентство Kyodo.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что правительство направило запрос через посольство Японии в США.

Отмечается, что ряд торговых партнеров США, включая одного из ключевых союзников Соединенных Штатов в Азии — Японию, получили беспошлинные квоты в годы правления демократа Джозефа Байдена. Однако Трамп отменил это исключение.

Ранее Канада и Европейский союз пообещали твердый и жесткий ответ на тарифную политику Белого дома. Еще один азиатский союзник США, Тайвань, надеется, что закупая больше американского СПГ он сможет избежать повышенных пошлин.

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