Один из азиатских союзников США попросил отменить пошлины

Kyodo: Япония попросила США освободить ее продукцию от 25-процентных пошлин

Власти Японии обратились к Вашингтону с просьбой освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил министр торговли Японии Едзи Муто. Его процитировало агентство Kyodo.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что правительство направило запрос через посольство Японии в США.

Отмечается, что ряд торговых партнеров США, включая одного из ключевых союзников Соединенных Штатов в Азии — Японию, получили беспошлинные квоты в годы правления демократа Джозефа Байдена. Однако Трамп отменил это исключение.

Ранее Канада и Европейский союз пообещали твердый и жесткий ответ на тарифную политику Белого дома. Еще один азиатский союзник США, Тайвань, надеется, что закупая больше американского СПГ он сможет избежать повышенных пошлин.