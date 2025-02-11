Евросоюз пригрозил жестко ответить Трампу на его пошлины

Фон дер Ляйен: Пошлины США вызовут жесткие контрмеры Евросоюза

Пошлины, которые ввели власти США на импорт стали и алюминия, необоснованные. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало агентство Bloomberg.

По ее словам, она очень сожалеет о том, что в Белом доме приняли такое решение. Но оно не останется без ответа со стороны Брюсселя. Еврокомиссия пообещала Вашингтону жесткие и соразмерные контрмеры.

Ранее сообщалось, что 10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Никаких исключений эта мера не предполагает. Таким образом, ушли в прошлое все льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков — Канады, Мексики, Бразилии и прочих государств.

Еврокомиссия считает такую тарифную политику безосновательной, незаконной и экономически контрпродуктивной.