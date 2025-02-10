Еврокомиссия пригрозила ответить на пошлины США

ЕК: Пошлины США на европейский импорт безосновательны, и ЕС ответит на них

Если США введут дополнительные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС), то Европейская комиссия (ЕК) отреагирует на это так, как потребуется для защиты интересов бизнеса, работников и потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Там сказано, что пока комиссия не получала никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары ЕС, а поэтому она не станет отвечать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. В то же время ЕК назвала введение таких тарифов безосновательным. Такую политику там находят незаконной и экономически контрпродуктивной ввиду глубоко интегрированных производственных цепочек, которые ЕС и США создали, налаживая трансатлантическую торговлю и инвестиции.

«Тарифы по сути являются налогами. Вводя тарифы, США будут облагать налогом собственных граждан, повышать издержки для бизнеса и подпитывать инфляцию. Более того, тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о вреде, который получат и Европа, и США, если Вашингтон введет пошлины в отношении ЕС. Вместо этого французский лидер призвал президента США Дональда Трампа сконцентрироваться на Китае, который представляет угрозу для США.