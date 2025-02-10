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04:15, 10 февраля 2025Экономика

Макрон оценил пошлины США против Евросоюза

Президент Франции Макрон: США не будут выгодны пошлины для ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введение американских санкций в отношении Евросоюза навредит как Европе, так и самим США. Его слова приводит CNN.

Макрон задумался, является ли Евросоюз первоочередной проблемой для США. По его мнению, угрозу для Вашингтона представляет Пекин, поэтому следует сконцентрироваться на нем.

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«Не следует вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами. Введение пошлин в отношении многих сфер повысит цены и приведет к инфляции в США», — отметил он.

Французский лидер напомнил, что Евросоюз покупает у США цифровые услуги, что также следует учитывать.

1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США. До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая.

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