Макрон оценил пошлины США против Евросоюза

Президент Франции Макрон: США не будут выгодны пошлины для ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введение американских санкций в отношении Евросоюза навредит как Европе, так и самим США. Его слова приводит CNN.

Макрон задумался, является ли Евросоюз первоочередной проблемой для США. По его мнению, угрозу для Вашингтона представляет Пекин, поэтому следует сконцентрироваться на нем.

«Не следует вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами. Введение пошлин в отношении многих сфер повысит цены и приведет к инфляции в США», — отметил он.

Французский лидер напомнил, что Евросоюз покупает у США цифровые услуги, что также следует учитывать.

1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США. До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая.